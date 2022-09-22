المركزي الإندونيسي يرفع الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع بسبب توقعات بتجاوز التضخم 6%

رفع البنك المركزي الإندونيسي معدلات الفائدة بنسبة أكبر من المتوقع لاحتواء التضخم، الذي يُتوقع أن يتخطى 6% هذا العام في ظل ضعف العملة المحلية الروبية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن المركزي الإندونيسي رفع معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام 50 نقطة أساس إلى 4.25%، وهو تحرك توقعه سبعة فقط من بين 37 خبيرا اقتصاديا، كان معظمهم يتوقعون رفع الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس.

وفاجأ محافظ البنك المركزي بيري وارجيو الجميع أيضا، الشهر الماضي، برفع الفائدة ربع نقطة، بينما كانت التوقعات تشير إلى تثبيتها.

وقال وارجيو: "قرار رفع أسعار الفائدة هو خطوة للأمام، وخطوة استباقية ومستقبلية لخفض التوقعات بشأن التضخم وضمان عودة التضخم الأساسي إلى الأرقام المستهدفة بين 2% و4% في النصف الثاني من العام المقلبل، وكذلك لتعزيز استقرار الروبية."

وأضاف وارجيو، خلال مؤتمر صحفي، أن رفع الفائدة نصف نقطة سُيمكن صانعي السياسات من خفض التضخم الأساسي، الذي يُتوقع أن يبلغ ذروته عند 4.6% بنهاية العام، إلى أقل من 4% بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

وأشار إلى أنه من المرجح أن يتخطى التضخم العام 6% بنهاية العام الحالي ارتفاعا من 4.69% في أغسطس الماضي، وهو ما يعكس تأثير الارتفاع الأخير لأسعار الوقود.

ويأتي رفع البنك المركزي للفائدة -وهو الأكبر منذ منتصف عام 2018- في ظل ضعف أداء العملة المحلية، وتجاوزها 15 ألف روبية مقابل الدولار الواحد، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) رفع الفائدة.