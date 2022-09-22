 اجتماع تشاوري لوزراء الإعلام العرب قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ 52 - بوابة الشروق
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اجتماع تشاوري لوزراء الإعلام العرب قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ 52

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 11:51 ص | آخر تحديث: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 11:51 ص

عقد وزراء الإعلام العرب اجتماعا تشاوريا، صباح اليوم الخميس، قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر.

ويتضمن جدول أعمال المجلس، عددا من القضايا، تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية وفي صلبها القدس المحتلة، وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية (2022 - 2026) بما في ذلك تعاطي وسائل الإعلام مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة كورونا، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي في الخارج، إلى جانب دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وغيرها من القضايا.


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