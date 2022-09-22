دول الناتو تدين خطط موسكو لإجراء استفتاءات في أوكرانيا

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أدانت الدول الـ 30 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الاستفتاءات التي تعتزم موسكو إجراءها في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا قائلة إنها لن تكون مشروعة.

وقال بيان للحلف إن الأعضاء "لا ولن يعترفوا أبدا بضم روسيا غير القانوني وغير الشرعي لشبه جزيرة القرم".

وأضاف البيان إن: "الاستفتاءات الصورية في مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون في أوكرانيا ليس لها شرعية وستكون انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة".

وقال البيان إن حلفاء الناتو "لن يعترفوا بضمهم غير القانوني وغير الشرعي.. هذه الأراضي أوكرانية. ندعو جميع الدول إلى رفض محاولات روسيا الصارخة للاستيلاء على الأراضي".