سامح شكري: مساعي حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك مساعي حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، الجمعة، أنه كانت هناك حالة تراجع في آليات يمكن أن تساهم في حفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وشدد على ضرورة تكثيف الاهتمام بالمبادرة العربية كونها تمثل مبادرة متكاملة تتضمن كل مكونات التي تنهي الصراع وتحقق الاستقرار والسلام، وتراعي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وذكرت أن القضية الفلسطينية لا تزال تحظى بالاهتمام الكبير، كما أن هناك رغبة في إزالة الوضع القائم للشعب الفلسطيني وما يعانيه في الوقت الحالي.



ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تُقدِم على عملية تفاوضية، موضحا أن هناك اتصالا مستمرا بين مصر والأردن بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا الصدد.