أكدت وزارة النقل تقدم أعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، وهي المرحلة التي تبدأ من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كيلو متر، وتشتمل على 17 محطة.



وقالت وزارة النقل، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الجمعة، إن تنفيذ الخط الرابع للمترو يأتي ضمن خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، منوهة إلى أنه من المخطط أن ينقل الخط الرابع بمرحلتيه الأولى والثانية حوالي 2 مليون راكب يوميا، ليكون حلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.



يذكر أن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو والجاري تنفيذها حاليا، من المخطط أن تُحقق تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة، ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح، ومع تنفيذ المرحلة الثانية، التي ستمتد من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كيلو متر، وعدد 21 محطة، ستُحقق الربط مع القاهرة الجديدة.