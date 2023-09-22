أسقف ألماني يطلب العفو بشأن تعامله مع مزاعم الاعتداءات الجنسية

طلب الأسقف الكاثوليكي لمدينة أيسين فرانز يوزيف أوفربيك، الصفح من شعب الأبرشية بسبب تعامله مع مزاعم الاعتداءات الجنسية ضد أحد أسلافه وهو الكاردينال الراحل فرانز هينجزباخ.

وفي رسالة إلى أبرشياته في غربى ألمانيا، قال أوفربيك إنه تم إبلاغه لأول مرة بمزاعم الانتهاكات الجنسية ضد هينجزباخ في عام 2011 من جانب أبرشية بادربورن الكاثوليكية على بعد حوالي 130 كيلومترًا شرق إيسن.

لكن أوفربيك قال إنه لم يتخذ أي إجراء آخر بعد أن أخبره مجمع عقيدة الإيمان في روما أن هذه المزاعم غير معقولة.

وكشفت الأبرشيتان الكاثوليكيتان في إيسن وبادربورن يوم الثلاثاء الماضى عن وجود مزاعم إساءة انتهاكات جنسية "خطيرة" ضد هينجزباخ، الذي توفي عام 1991.