توقعات بحضور عشرات الآلاف القداس مع البابا في مرسيليا

يقيم البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، قداسا يحضره نحو 60 ألف شخص في مرسيليا غدا السبت، بعد يوم واحد من وصوله إلى الساحل الجنوبي لفرنسا المطل على البحر المتوسط.

ومن المتوقع أيضا أن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القداس الذي سيقام في استاد ثاني أكبر مدينة في البلاد. وسيلتقي ماكرون برأس الكنيسة الكاثوليكية لإجراء محادثات قبل ذلك، والتي ستكون الهجرة موضوعا رئيسيا خلالها.

وسيكون مصير المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط من أفريقيا إلى أوروبا أحد المخاوف الرئيسية للبابا خلال زيارته.

يشار إلى أنه وصل مرة أخرى إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية وحدها الشهر الجاري، الآلاف من المهاجرين عبر القوارب. وتلك الجزيرة هي أحد المعابر الخطيرة، حيث إن الغرق يعد من الحوادث الشائعة في مياه المنطقة.

وقال البابا فرنسيس اليوم الجمعة، في بداية زيارته لفرنسا:"الوضع في لامبيدوزا قاس، ويظهر نقصا رهيبا في الإنسانية .

وتركز زيارة البابا إلى مرسيليا على اجتماعه مع الشباب القادمين من 29 دولة. ومن المتوقع أن ينتشر ما يصل إلى 100 ألف مشاهد على طول الطريق الذي يعتزم البابا فرنسيس أن يسلكه على متن سيارته الباباوية الزجاجية في المدينة غدا السبت.