أعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن إطلاق الحزب الحملة الشعبية التمهيدية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى استقبال الحزب المصريين الراغبين في الانضمام والمشاركة بالحملة الانتخابية.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «Extra News» مساء الجمعة، إن استمرار تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم خلال السنوات الست المقبلة؛ «مهمة قومية ومعركة فيصيلية» خلال المرحلة المقبلة، حسب تعبيره، لافتا إلى التحام الحملة الانتخابية بالشارع مع المواطنين وذلك عقب عقد دورات تدريبات لإعداد وتجهيز أعضاء الحملة على العمل اللوجيستي والتوعوي.



وأشار إلى استهداف الحملة توعية المواطنين لا سيما على صعيد تصحيح المعلومات الخاطئة والرد على أكاذيب الجماعات المعادية بالحقائق والوقائع، قائلا: «الحقيقة لما نزلنا على أرض الواقع واتكلمنا مع الناس اكتشفنا أن هناك معلومات كثيرة مغلوطة تصل للناس بطريقة خطأ من أهل الشر؛ نتيجة عملية التغييب لأن لوي الحقائق أحيانا يترك أثر ولكننا نرد عليهم بالأرقام».



وشدد على ضرورة ممارسة المواطن الحق الدستوري في المشاركة بالعملية الانتخابية لاختيار المرشح الرئاسي وعدم الانصياع وراء العبارات البراقة لبعض المرشحين، لافتا إلى انضمام عدد كبير من النخب المجتمعية للحزب خلال المرحلة الماضية.



وأوضح أن الرئيس السيسي لا يحتاج إلى حملات دعائية، مضيفا: «الناس ستكتشف أن مشروعات الطرق والكباري التي تهاجم هي المشروعات الأكثر نجاحا من حيث البعد الاستراتيجي والأمن القومي».