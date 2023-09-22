أبو الغيط يبحث مع المبعوث الأممي بيدرسون مستجدات الأزمة السورية

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، المبعوث الأممي إلى سوريا، جيير بيدرسون، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الشق الرفيع من اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي بأن الجانبين ناقشا آخر مستجدات الأزمة السورية حيث حرص الأمين العام على وضع المبعوث الأممي في صورة التطورات المصاحبة لاستعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، لا سيما ما تمخض عن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا بالقاهرة منتصف الشهر الماضي.

وقال رشدي إن أبو الغيط أوضح أن الأزمة السورية استمرت لاثني عشر عاماً من دون حل، مخلفةً قدراً هائلاً من المعاناة للشعب السوري، ولدول الجوار التي تواجه تبعات تلك الأزمة من انتشار المخدرات والإرهاب، مؤكداً أن الدول العربية تسعى للقيام بدور قيادي في معالجة جذور الأزمة وتبعاتها الخطيرة، على أساس القرار 2254 ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط استمع باهتمام لعرض معمق قدمه المبعوث الأممي للوضع الميداني والاقتصادي والإنساني في سوريا، حيث اتفق الطرفان على أهمية انعقاد الجولة المقبلة للجنة الدستورية قبل نهاية العام الجاري، كما جاء في بيان القاهرة.