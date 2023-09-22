المركزي الياباني يبقي على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية ويؤكد الالتزام بسياسة التيسير النقدي

أبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، وأكد مجددا التزامه بسياسة التيسير النقدي اليوم الجمعة، رغم توقعات السوق بأنه قد يمهد الطريق لتغيير في السياسة النقدية.

وفي ختام اجتماع استمر يومين لتحديد السياسة النقدية، حافظ البنك المركزي الياباني على برنامج السيطرة على منحنى العائد في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. وتم تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل بسالب 1ر0%، وكذلك عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات حول صفر في المئة.

وقال البنك في بيان عقب الاجتماع أنه "سوف يواصل بصبر تطبيق سياسة التيسير النقدي"، مضيفا أنه سوف يتخذ خطوات تيسير إضافية إذا دعت الضرورة، ودون تردد.

وظل معدل التضخم الرئيسي فوق هدف البنك البالغ 2% خلال الـ17شهرا حتى أغسطس، مما يعكس ارتفاع تكاليف الواردات.

وقرر مجلس إدارة البنك، المؤلف من تسعة أعضاء، أن يعرض البنك شراء سندات أجل عشر سنوات بنسبة 0ر1% ثابتة، وهذا هو الحد الأقصى المسموح به بموجب برنامج سقف العائدات.