 تكريم الأطفال حفظة القرآن الكريم في إسنا - بوابة الشروق
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تكريم الأطفال حفظة القرآن الكريم في إسنا

محمد راشد
نشر في: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 11:51 م | آخر تحديث: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 11:51 م

شهدت مدينة إسنا بالأقصر حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم، بمناسبة تفوقهم في النشاط التثقيفي للطفل، وحفظهم كتاب الله تعالى، وذلك لحثهم على النجاح والتفوق.

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة البعض من آيات الذكر الحكيم، وإلقاء العديد من الخطب الدينية ثم تم منح الفائزين من الأطفال في المسابقة جوائز عينية ومادية، وسط فرحة مبهجة عمت قلوب الجميع.

وقام المشايخ بتوزيع شهادات التقدير ومعها ظرف به مبلغ مالي، للأطفال الفائزين، لتشجيعهم على الحفظ، وخلق روح التنافس بينهم على التفوق في الحفظ والتجويد، وذلك بحضور بعض أئمة الأوقاف، والمسئولين والأهالي.

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