أول تعليق من حسام عبد المجيد بعد أنباء تمرده على الزمالك

علق حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، على أنباء تمرده على ناديه، عقب استبعاده من قائمة مباراة بيراميدز، أمس الخميس، في افتتاح مباريات الفارس الأبيض بالموسم الجديد.

قال حسام عبد المجيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":" رسالة مهمة لأعظم جمهور في العالم، لم ولن أتمرد في يوم من الأيام على من لهم الفضل عليا بعد الله سبحانه وتعالى".

أضاف:" كنتم دائمًا العون والسند وستبقون دائمًا القيمة والمعدن الذي لن يتغير أبدًا".

أشارت تقارير صحفية، أمس الخميس، إلى أن حسام عبد المجيد، دخل في اشتباك مع أحد أعضاء الجهاز الفني للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعدما قرر الأخير استبعاد من مباراة الزمالك وبيراميدز أمس.

وأفادت التقارير أن إدارة الزمالك وقعت غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، على حسام عبد المجيد بسبب تمرده على قرار الجهاز الفني.

وخيم التعادل الإيجابي 2-2 على مباراة الزمالك وبيراميدز، أمس الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.