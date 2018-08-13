 حبس 5 عاطلين يتاجرون في الهيروين والشابو في الأقصر - بوابة الشروق
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حبس 5 عاطلين يتاجرون في الهيروين والشابو في الأقصر

محمد راشد
نشر في: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 11:47 م | آخر تحديث: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 11:47 م

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى ضوء الاتهامات المسنوبة اليهم بادارة بؤرة إجرامية لتجارة مخدري الهيروين والشابو في مدينة طيبة بالأقصر.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط 5 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأقصر؛ لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة طيبة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعثر بحوزتهم كمية لمخدري الهيروين والشابو وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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