كولر: الأهلي أقوى من أي وقت مضى

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وجه مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رسالة لجماهير الفريق بعد تسلم الدرع الجديد لبطولة الدوري عقب الفوز على جور ماهيا الكيني بثلاثية مساء السبت في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

كتب كولر عبر حسابه الرسمي على شبكة فيسبوك "عشاق الأهلي الأعزاء، من أعماق قلوبنا نشكركم على دعمكم الدائم وشغفكم الكبير خلال الموسم الماضي".

وأضاف المدرب السويسري "بدونكم، لم يكن الطريق إلى لقب البطولة ممكنا، نحن في الفريق نقدر ثقتكم ودعمكم لنا كثيرا".

وتابع رسالته "معا، سنواصل بذل قصارى جهدنا لتحقيق المزيد من النجاحات، وبدعمكم، نحن أقوى من أي وقت مضى ومستعدون لمواجهة التحديات القادمة".

وختم المدير الفني للأهلي رسالته "شكرا لولائكم الرائع، ودعونا نواصل تحقيق الإنجازات العظيمة".

ويستعد الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل في العاصمة السعودية الرياض بكأس السوبر الأفريقي.