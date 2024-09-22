حزب الله يعلن استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا

أعلن حزب الله اللبنانية الشيعي المدعوم من إيران استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات الصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2.

وجاء في بيان لحزب الله في ساعة مبكرة من اليوم الأحد إن المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن"استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين".

وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذين الطرازين من الصواريخ كما أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها قاعدة ومطار رامات ديفيد خلال الصراع الجاري.