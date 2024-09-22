لماذا ارتفعت أسعار البيض للضعف بعد انتهاء أزمة الأعلاف؟ رئيس الشعبة يجيب

رد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، على التساؤلات حول أسباب ارتفاع أسعار البيض إلى 180 جنيها بعد انتهاء أزمة توافر الأعلاف، مقارنة بـ 90 جنيها خلال فترة الأزمة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "الحدث اليوم" مساء السبت، إن تكلفة إنتاج طبق البيض على المنتج 135 جنيهًا خلال فترة الأزمة، في حين أنه كان يتم بيعه بـ 70 جنيهًا، مشيرا إلى أن "المنتجين تكبدوا خسائر كبيرة" خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن العام الحالي شهد خروج بعض القطعان من الإنتاج دون تعويضها بأخرى جديدة، قائلا: "تم بيع الأمهات، وخسرنا أعدادا كبيرة منها، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الكتكوت من 11 جنيها في يناير 2023 إلى ما بين 85 و100 جنيه اليوم؛ نتيجة بيع القطعان وانخفاض كفاءة إنتاج القطعان القديمة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، التي أدت لقلة المعروض".

كما أرجع سبب ارتفاع الأسعار الحالي إلى قانون العرض والطلب، موضحا أنه خلال أزمة الأعلاف كان المعروض كبيرا مقارنة بحجم الاستهلاك الذي أدى إلى انخفاض الأسعار، معقبا: "لو كان المنتجون قادرين على التحكم في الأسعار؛ كانوا أنقذوا أنفسهم في فترة الخسائر وفرضوا على الأقل السعر العادل".