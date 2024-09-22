أنصار حزب البديل الألماني يرددون مطالب بترحيل جماعي للمهاجرين

احتفل أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف بنتائج الانتخابات اليوم الأحد، في ولاية براندنبورج شرقي البلاد بالهتافات والمطالب على أنغام الموسيقى، بالترحيل الجماعي للمهاجرين.

وهتف الحشد في الفعالية، التي أُقيمت في مطعم على أطراف عاصمة الولاية بوتسدام، بعدما أظهرت النتائج الأولية حصول حزب "البديل من أجل ألمانيا" على نحو 30% من الأصوات في براندنبورج.

وردد أنصار الحزب الشبان أغان عدائية بصوت عال، بما في ذلك أغنية تحمل كلمات مثل "سنرحلهم جميعا، نرحلهم جميعا"، بينما رفع آخرون لافتة مطبوعة عليها شعار "رحلوا الملايين".

ومن بين الحاضرين في الفعالية كان المرشح الرئيسي للحزب في براندنبورج، هانز كريستوف بيرندت، بالإضافة إلى القائدين الوطنيين المشاركين للحزب أليس فايدل وتينو تشروبالا.

كما حضر بيورن هوكه، السياسي المثير للجدل والذي يقود الحزب في ولاية تورينجن بوسط البلاد.

وخارج الحدث، تجمع مئات المتظاهرين المناهضين للحزب في مظاهرة مضادة. ورفع المتظاهرون لافتات تحمل رسائل مثل "بوتسدام خالية من النازيين" و"لا مكان لحزب البديل من أجل ألمانيا".

وتمركز ضباط الشرطة بين المتظاهرين وحشد أنصار الحزب المبتهجين.