ناشطة المناخ جريتا تونبرج: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل مروعة والصمت عليها يعني التواطؤ

قالت الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج، إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين مروعة للغاية، والصمت إزاءها يعني "التواطؤ".

جاء ذلك في تصريحات صحفية لثونبرغ اليوم السبت، خلال مشاركتها بجانب آلاف الأشخاص في تظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني، بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وأكدت أن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين مروعة للغاية، وترتكب على الهواء مباشرة".

وأضافت: "لا أفهم كيف يمكن للناس أن يشاهدوا ما يجري من إبادة الجماعية على الهواء مباشرة، ويمارسوا حياتهم اليومية دون اكتراث، وأعتقد أن كل من يمتلك الإمكانية اللازمة للتحرك، يجب أن يرفع صوته ويفعل كل ما في وسعه لوقف ذلك".

وقالت ثونبرغ: "في دول مثل السويد على سبيل المثال، يمكننا مقاطعة إسرائيل والشركات والمؤسسات الإسرائيلية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها".

وشهدت منطقة أودنبلان في العاصمة ستوكهولم مظاهرة حاشدة بمشاركة آلاف الأشخاص بدعوة من منظمات مدنية للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

ورفع المشاركون علم فلسطين ولافتات عليها عبارات من قبيل "الأطفال يقتلون في غزة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"فلسطين إلى الأبد"