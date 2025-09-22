إسرائيل تعلن فتح معبر الكرامة أمام حركة المسافرين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إعادة فتح معبر اللنبي (التسمية الإسرائيلية لمعبر الكرامة) أمام حركة المسافرين.

جاء ذلك بعد إغلاقه منذ يوم الخميس الماضي عقب عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل ضابط وجندي إسرائيليين.

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة للسلطة قد أعلنت، صباح أمس الأحد، أن معبر الكرامة سيعمل كالمعتاد.

غير أن سلطات الاحتلال أغلقت المعبر بشكل مفاجئ في كلا الاتجاهين دون سابق إنذار، ما أدى إلى تعطيله طوال اليوم.

يقع المعبر شرق مدينة أريحا ويمثل نقطة عبور ثلاثية ويسميه الفلسطينيون معبر الكرامة، فيما يعرف من الجانب الأردني بجسر الملك حسين، ومن الجانب الإسرائيلي "اللنبي".

يعد المعبر البري الوحيد الذي يصل الفلسطينيين في الضفة الغربية بالخارج، عبر الأراضي الأردنية.

ويدار المعبر مدنيا من قبل السلطة الفلسطينية عبر هيئة المعابر والحدود، في حين تتولى السلطات الأردنية تنظيم العبور من الجهة الشرقية فيما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على المعبر.