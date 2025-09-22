يترقب عشاق كرة القدم حول العالم حفل جائزة الكرة الذهبية «البالون دور» التي ترعاها مجلة «فرانس فوتبول»، فى نسختها الـ69، والتى يحتضنها مسرح شاتليه العريق فى العاصمة الفرنسية باريس،، في التاسعة مساء اليوم، ومن المقرر أن يقدم فقرات الحفل ويسلم الجائزة، الأسطورة البرازيلية رونالدينيو بحسب تقارير صحفية.

وللمرة الرابعة في تاريخ الجائزة، سيتم منحها بناءً على نتائج الموسم بدلاً من نتائج العام التقويمي والمتمثلة من 1 أغسطس 2024 إلى 31 يوليو 2025.

وتعتمد مجلة «فرانس فوتبول» على تصويت سرى لـ100 صحفى يمثلون 100 دولة فى تصنيف الاتحاد الدولى «فيفا»، حيث يختار كل صحفى أفضل 10 لاعبين من القائمة النهائية للمرشحين ويمنحهم نقاطا تتراوح بين 15 نقطة للمركز الأول ونقطة للمركز العاشر، والفائز هو من يحصل على أعلى مجموع من النقاط، حيث يتم تقييم اللاعبين بناء على أدائهم الفردى والجماعى خلال العام مع فرقهم ومنتخبات بلادهم، بالإضافة إلى سلوكهم المهنى، ومسيرتهم الكروية.

وتشهد المنافسة على الجائزة هذا العام ندية كبيرة بين العديد من اللاعبين الذين تألقوا مع فرقهم على مدى الموسم الماضى، وضمت القائمة 9 لاعبين من سان جيرمان، وهو رقم قياسي ويعتبر الفرنسي عثمان ديمبلي والإسباني لامين يامال أبرز المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة يأتي بعدهما النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزى بعد أن واصل كتابة التاريخ مع الريدز، والفرنسى كيليان مبابى نجم ريال مدريد الإسبانى.

ويعد عثمان ديمبلى الأوفر حظا والأقرب للفوز بالجائزة الذهبية، بعد أن قدم موسما استثنائيا مع فريقه الفرنسي، في الوقت الذي أعلن عدد كبير من نجوم الكرة العالميين أحقية محمد صلاح في التتويج بالجائزة خاصة وأنه كان ملهماً ومؤثراً في مشوار فريقه ليفربول هذا الموسم، بالإضافة إلى أهدافه الحاسمة في تتويج فريقه بالدوري الإنجليزي واكتساحه لمعظم الألقاب الفردية في إنجلترا.