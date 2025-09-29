نتنياهو يقر بواقع معقد في الضفة: الوقت ليس ملائما للسيادة

نقل موقع "واللا" العبري، اليوم الاثنين، عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال، أمس، لممثلي مجلس مستوطنات الضفة إن الوقت ليس ملائما للسيادة على الضفة.

وأوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو اعترف بمواجهة "واقع معقد"، مشيرًا إلى أن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية أمر مستبعد، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

من جانبه، قال رئيس المجلس الإقليمي في الضفة الغربية، يوسي داغان، إنه شعر بـ"قلق بالغ" بعد خروجه من الاجتماع مع نتنياهو وممثلي المستوطنات، بحسب "يورو نيوز".

ونقل موقع "واينت " العبري عن داغان قوله إن الاجتماع كان "طويلاً جدًا، وشعرنا بعده بقلق شديد"، وأضاف أن نتنياهو استمع إليهم لكنه رفض الالتزام بجدول زمني لتطبيق السيادة على الضفة الغربية المحتلة. وأضاف: "قد تصادق هذه الحكومة على إقامة دولة فلسطينية، وهذا سيكون بمثابة 7 أكتوبر جديد".

وقد حاول قادة المستوطنات اليمينيون الضغط على نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية وعدم إنهاء الحرب في غزة، ورفضوا مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال للصحفيين في البيت الأبيض يوم الخميس: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. هذا لن يحدث".

وقال داغان، في بيان أصدره مجلس يشع، مستخدمًا الاسم التوراتي للضفة الغربية: "السيادة وحدها في يهوذا والسامرة هي النصر. يمكن أن تحدث خلافات حتى بين الأصدقاء، ونتنياهو هو الشخص الذي يستطيع إخبار الولايات المتحدة أن هذا هو الصالح لأمة إسرائيل"، بحسب قوله.