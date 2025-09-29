مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن عن الشخصية الكورية المكرمة في دورته الـ10

- جون وونج سون من أهم رواد المسرح الكوري المعاصر

- كوريا الجنوبية ضيف شرف دورة إلهام شاهين

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، البروفيسور جون وونج سون من كوريا الجنوبية، ليكون "الشخصية الكورية المكرمة" في الدورة العاشرة من المهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وذلك تقديراً لمسيرته المسرحية والأكاديمية المتميزة وما قدمه من إسهامات بارزة في مجالات الإخراج والتمثيل والتدريس، ويأتي هذا التكريم بالتوازي مع استضافة كوريا الجنوبية كضيف شرف الدورة العاشرة، في إطار احتفاء المهرجان بالمسرح الكوري وتأكيده على الانفتاح على التجارب المسرحية العالمية.

ويشغل البروفيسور جون وونج سون منصب رئيس جمعية المسرحيين الكوريين منذ عام 2022، كما يعمل استاذًا بجامعة كيونج جي منذ عام 2001، وحصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة سيراكيوز الأمريكية في تخصص التمثيل والإخراج عام 1993، وتولى منصب رئيس جمعية مخرجي المسرح الكورية بين عامي 2006 و2009.

ويعد جون وونج سون من أبرز الأسماء الفاعلة في المشهد المسرحي الدولي، حيث يشغل منصب المدير الفني لمهرجان ST-Bomb، وعضو مجلس إدارة مهرجان باربل في رومانيا منذ عام 2018، كما يرأس فرقة مسرح Nomad منذ عام 2010، سبق أن عمل مديراً فنياً لفرقة مسرح E&I خلال الفترة من 1997 إلى 2007، وأخرج عدداً من الأعمال المسرحية المهمة التي جابت مهرجانات دولية كبرى، منها: The One Person، وMedea Fantasy بمهرجان بابل في رومانيا، وبستان الكرز على مسرح توني بولاندرا برومانيا، والملك لير في مهرجان تايبيه الدولي لشكسبير.

وحصد على مدار مسيرته العديد من الجوائز، منها: جائزة أفضل إخراج من مهرجان بابل برومانيا (2019)، وجائزة أفضل ممثل من اتحاد الصحف الكورية، إضافة إلى جائزة أفضل إخراج من مهرجان سيول المسرحي.

ويُعد البروفيسور جون وونج سون واحداً من أهم رواد المسرح الكوري المعاصر، حيث أسهم في تطوير حركة المسرح الجامعي والاحترافي على السواء، وحرص على مد جسور التعاون بين المسرح الكوري ونظرائه في أوروبا وآسيا، وتميزت أعماله بدمج الرؤية الكلاسيكية مع الطابع التجريبي، وبحثه المستمر عن لغة مسرحية عالمية تتجاوز حدود الثقافة المحلية، ما جعله وجهاً دولياً بارزاً في المهرجانات والمحافل المسرحية.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ورعاية وزارة السياحة والآثار بقيادة الوزير شريف فتحي، ورعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ورئيسها التنفيذي الدكتور أحمد يوسف، حيث تأتي مشاركة وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي لتؤكد على الدور المحوري لهاتين المؤسستين في دعم الفعاليات التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز من مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وللتأكيد على تكامل البعد الثقافي مع البعد السياحي في خدمة التنمية الشاملة.

ويدعم المهرجان أيضا بمشاركة فاعلة محافظة جنوب سيناء في إطار جهودها لتعزيز النشاط الثقافي والسياحي بالمحافظة، وذلك بدعم مستمر من اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بما يعكس تضافر الجهود بين المؤسسات لتحقيق التكامل بين الثقافة والتنمية، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة إلهام شاهين.