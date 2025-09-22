حماس تطالب بتحويل الاعتراف بفلسطين إلى إجراءات عملية تعيد الحقوق لأصحابها



قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إن «الاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين تمثّل انتصارًا سياسيًا ومعنويًا، وثمرةً لصمود شعب فلسطين وتضحياته العظيمة، ودليلًا على تزايد عزلة الاحتلال وفشل روايته أمام ضمير العالم».

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الاثنين، أن هذا التوجّه الدولي يعكس التفاف الشعوب والأمم حول عدالة قضية فلسطين، ويؤكد أن فلسطين الحرّة ستظلّ الحقيقة الراسخة مهما حاول الاحتلال تشويهها أو إخماد صوتها.

ودعا «المجتمع الدولي إلى استكمال هذه الخطوة بالضغط الفعلي لإنهاء الاحتلال ووقف جرائمه، وتحويل الاعتراف إلى إجراءات عملية تعيد الحقوق إلى أصحابها، وتلبّي تطلعات شعب فلسطين في الحرية والاستقلال».

وقبل قليل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف فرنسا رسميا بدولة فلسطين خلال كلمة له بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

كما دعا ماكرون إلى الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة وطالب حماس بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين دون شروط.