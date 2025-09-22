جامعة الدول العربية تؤكد عمق الشراكة مع الصين وتدعو لتعزيزها

في تتويج لأسبوع حافل بالأنشطة المكثفة، أكدت جامعة الدول العربية على عمق الروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع العالم العربي والصين، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الأول للتعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي الذي انعقد في العاصمة بكين.

جاء المؤتمر عقب اختتام ورشة عمل متخصصة لمسؤولي وخبراء الثقافة والسياحة من الدول العربية استضافتها مدينة شنجن الصينية، حيث شارك وفد من المختصين العرب في سلسلة من الجلسات والنقاشات الهادفة لتبادل الخبرات.

وفي كلمته الرئيسية أمام المؤتمر، الذي حضره قاو جينج، نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، نقل المستشار يوسف بدر مشاري، مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات، تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مؤكداً على أن هذه الفعاليات تأتي كتنفيذ مباشر لمخرجات القمة العربية الصينية الأولى (2022) والمؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني (2024)، مما يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات.

وأشاد مشاري بـ "مبادرة الحضارة العالمية" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، معتبراً أن إنشاء "المركز الصيني العربي لمبادرة الحضارات العالمية" هو ترجمة عملية لهذه الرؤية على أرض الواقع.

كما وجه شكره إلى "المركز الصيني العربي لدراسة التعاون الثقافي والسياحي" على جهودهم في إنجاح الفعاليات، وإلى "إدارة التبادل والتعاون الدولي بوزارة الثقافة والسياحة الصينية" على رعايتها للمؤتمر.

واختتم وفد جامعة الدول العربية بالتأكيد على أن هذه الفعاليات الهامة تمثل خطوات راسخة نحو بناء "المجتمع الصيني العربي ذي المصير المشترك في العصر الجديد"، بما يخدم مصالح الشعوب العربية والصينية ويحقق التنمية المنشودة.