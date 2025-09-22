بيونج يانج: لا سبب يمنع إجراء محادثات مع أمريكا إذا تخلت عن المطالبة بنزع السلاح النووي

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن بيونج يانج لديها نية لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا تخلت واشنطن عن مخاوفها "الجوفاء" بنزع السلاح النووي، مشيرا إلى أنه حظي بذكريات جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الاثنين.

وجاءت تصريحات كيم خلال خطابه في اجتماع برلماني رئيسي عقد يومي السبت والأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية المركزية .

وأضاف كيم:" إذا تخلت الولايات المتحدة عن هاجسها الأجوف بنزع السلاح النووي وأرادت متابعة التعايش السلمي مع كوريا الشمالية بعد الاعتراف بالواقع، فلا يوجد سبب لنا لعدم الجلوس مع الولايات المتحدة".

واستطرد يقول،:" إنني شخصيًا، لا يزال لدي ذكريات جيدة مع الرئيس الأمريكي ترامب".

وقال زعيم الشطر الكوري الشمالي ، متطرقًا إلى الحديث عن كوريا الجنوبية، إنه لن يجري محادثات مع الجنوب أبداً ، مؤكدًا أن الشمال لن يسعى أبدًا إلى الاتحاد مع كوريا الجنوبية.