أسير فلسطيني من عرابة يدخل عامه الـ30 في سجون الاحتلال

دخل الأسير محمود عبد الله علي عارضة (50 عاما) من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، اليوم الإثنين، عامه الـ30 في سجون الاحتلال.

وذكر نادي الأسير في جنين، أن العارضة من ضمن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في 2021 قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد أيام.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير العارضة بتاريخ 21/09/1996، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد، إضافة إلى 15 عاما، وهذا ليس الاعتقال الأول، إذ اعتُقل عام 1992 وأمضى 41 شهرا في سجون الاحتلال، إضافة إلى محاكمته الأخيرة.

وأشار إلى صدور حكم بحق الأسير بالسجن 5 سنوات إضافية مع الأسرى الذين انتزعوا حريتهم ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيقل.

والأسير العارضة حاصل على شهادة الثانوية العامة داخل أسره والبكالوريوس في تخصص التربية الإسلامية.

كما يعتبر من المرجعيات الثقافية في داخل السجون وألف عددًا من الكتب والروايات.