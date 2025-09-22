قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مبادرة مصر والسعودية لتعزيز الأمن العربي المشترك، يجب أن تؤخذ بقدر كبير من الاهتمام.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «العربية»، مساء الاثنين، أن المبادرة بها توجهات جديدة لم يسبق للعرب على مدار الـ50 عامًا الماضية أن أثاروها أو طرحوها، ومنها أن «الاتفاقيات والتفاهمات التي سادت على مدى سنوات ليس لها صفة الديمومة».

وأكمل: «هذا موقف يمثل وضعًا جديدًا على المستوى العربي والرؤية العربية تجاه الجانب الإسرائيلي، وخارج هذا القرار لا ينبغي أن نقلل من بعض الفقرات في هذ القرار وفقرات أخرى في قمة الدوحة».

واستشهد بالفقرة 15 الصادرة في البيان الختامي لقمة الدوحة، والتي تشجع الدول على اتخاذ ما تراه فيما يتعلق بارتباطاتها الإقليمية، في إشارة واضحة إلى العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، مشددًا على أن «الأمر يجب أن يؤخذ بالجدية الواجبة».

وذكر أنه يحذر العديد من الأطراف الدولية من أن إسرائيل تدفع - بحماقة وعدم فهم - الدول العربية إلى العودة عن كثير من المواقف المتخذة على مدار عقود.

وأوضح أن «الاستقرار ساد الشرق الأوسط والمنطقة منذ عامي 1979 و1982 مع توقيع الاتفاقات الإطارية لكامب ديفيد واتفاقيات السلام، وما تبعها من استقرار للعلاقة».

وأكمل: «لذلك أنصح أن العرب عليهم أن يسعوا إلى السلام ويدفعوا نحوه ويلفتوا النظر إلى التهديدات الإسرائيلية نحو الدفع بالعرب إلى مواقف لا يرغبون في اتخاذها. ولا يفوتني أن ضرب الدوحة أدى إلى تطور في العلاقات الباكستانية وظهورها على مسرح الخليج بشكل واضح، وحتى العلاقة مع مصر».