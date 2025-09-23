قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة، عبر رفع صور من القطاع الذي يشهد إبادة جماعية مستمرة على مدار نحو عامين.

وقال خلال كلمته ضمن أعمال الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: «في غزة نشهد بأم أعيينا إبادة جماعية منذ أكثر من 700 يوم، إسرائيل ترتكب المذابح بحق المدنيين في غزة، وعدد الشهداء فاق 65 ألفًا، بينهم أكثر من 20 ألف طفل».

وأشار إلى مقتل طفل كل ساعة على يد إسرائيل في غزة، معقبًا: «كل رقم هو شخص وإنسان برئ، يقتل الشعب الفلسطيني بسلاح التجويع والأسلحة النارية، وعلى مرأى العالم المتحضر قضى مئات الأشخاص بسبب المجاعة».

ورفع صورة لنساء يحملن أطباقًا فارغة في انتظار الحصول على الطعام، قائلًا: «أنصتوا إلى ضمائركم وأجيبوا على السؤال التالي، هل من منطق معقول يبرر تلك الوحشية في 2025، هذه الصورة المخجلة في غزة قائمة وتتكرر يوميًا».

ولفت إلى انهيار البنية التحتية في غزة، خاصة الرعاية الصحية، فضلًا عن مقتل الأطباء وإخفائهم قسريًا، كما أن العلاج لم يعد متوفرًا، مضيفًا: «قلبي يقطر دمًا، الأطفال بترت أيديهم وأرجلهم والمشهد أصبح معتادًا في غزة».

وتساءل: «ما هو الضمير البشري الذي يتحمل هذه الصورة لطفل يعاني المجاعة، في عالم يموت فيه الأطفال جوعًا، كيف لنا أن نتمتع السلام والهدوء؟ كلنا آباء وأمهات ونحرص على حياة أبنائنا وأحفادنا. وفي غزة تبتر أيدي وأرجل الأطفال بلا تخدير حتى».

ووصف الفترة الحالية بأنها «أحلك لحظات البشرية»، مختتمًا: «لم نر مثل هذا السفك من الدماء في القرن الماضي، الإبادة الجارية في غزة تبث على الهواء مباشرة، وإسرائيل تعمدت قتل 250 صحفيًا في غزة، وأغلقت جميع المعابر، لكنها لم تستطع إخفاء حقيقة الإبادة».