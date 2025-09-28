استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

- وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 9 إلى 17 جنيها.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.

ثبتت أسعار البصل لتتراوح بين 8 إلى 12.5 جنيه.

استقر أسعار الكوسة لتتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 45 إلى 60 جنيها.

استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 10 إلى 16 جنيها.

استقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

استقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.

استقرت أسعار البامية لتترواح بين 15 إلى 46 جنيها.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقرت أسعار البرتقال البلدى ليتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 25 إلى 45 جنيهًا.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 10 إلى 20 جنيهًا.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 25 إلى 35 جنيهًا.

واستقرت سعر التفاح البلدي ليتراوح بين 25 إلى 40 جنيهًا.

استقرسعر التين البرشومي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

استقرت أسعار الجوافة لتترواح بين 10 إلى 22 جنيها.

استقرت أسعار الرمان ليترواح بين 14 إلى 35 جنيها.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 9 إلى 17 جنيها.

استقر سعر المانجو البلدي ليترواح بين 22 إلى 32 جنيهًا.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

واستقر أسعار البرقوق لتترواح بين 30 إلى 50 جنيها.

واستقرت أسعار الكمثرى لتترواح بين 20 إلى 40 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية

