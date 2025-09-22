الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة إلى الشعب الإسرائيلي: من حق أجيالنا أن تنعم بالأمن والحرية

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة إلى الشعب الإسرائيلي، مؤكدًا أن مستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين يكمن في السلام.

وقال خلال كلمته ضمن مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة، مساء الاثنين: «أقول للشعب الإسرائيلي: إن مستقبلنا ومستقبلكم يكمن في السلام، فليتوقف العنف والحرب، من حق أجيالنا أن تنعم بالأمن والحرية، لتعيش شعوب منطقتنا في سلام دائم وحسن جوار».

وتوجه برسالة إلى كل يهود العالم متمنيًا لهم سنة طيبة بمناسبة رأس السنة العبرية، مضيفًا: «ولشعبنا الفلسطيني الصابر الصامد في وطنه وكل مكان أقول إن فجر الحرية والاستقلال قادم لا محالة».

وأكد أن «هذا اليوم هو يوم دولة فلسطين، وبدء عملية السلام في الشرق الأوسط»، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي يحقق الأمر قريبًا.

وأشار إلى استعداده للعمل مع الرئيس ترامب والسعودية وفرنسا والأمم المتحدة وكل الشركاء، لتنفيذ خطة السلام التي أقرها مؤتمر حل الدولتين ضمن جدول زمني محدد، وبرقابة وضمانة دولية، بما يفتح الطريق نحو سلام عادل وتعاون إقليمي شامل.

كما دعا إسرائيل للجلوس فورًا إلى طاولة المفاوضات؛ لوقف شلال الدم، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.