قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن غرفة العمليات المركزية بمركز السيطرة والسلامة العامة تواصل متابعة سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع 13 غرفة عمليات في المحافظات التي تُجرى فيها انتخابات مجلس النواب، في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية، مؤكدًا أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في موعدها صباح اليوم.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، أن بلجنة 47 بمدرسة الخصوص في القليوبية، توفي أحد المواطنين إثر أزمة قلبية عقب الإدلاء بصوته، ورغم محاولات الإسعاف لإنقاذه، وافته المنية.

وتابع أن بلجنة 78 في دلتا الدقهلية بمدينة بلقاس شهدت حالة من التوتر نتيجة حماس زائد من بعض المرشحين، ما تسبب في قيام أحدهم بكسر صندوق الاقتراع داخل اللجنة، وتم تدخل قوات الأمن سريعًا للسيطرة على الموقف والقبض على المرشح، كما شهدت لجان ميت سلسبيل 33 و34 اشتباكًا بين مرشحين تم فضّه على الفور.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن وزارة الداخلية تعاملت باحترافية مع جميع الخلافات التي ظهرت خلال اليوم الانتخابي، مضيفًا أن بعض المواطنين تعرضوا لمشكلات صحية بسيطة، حيث شهدت لجنة مركز الحامول بكفر الشيخ ارتفاعًا في درجة حرارة أحد المواطنين، وتم نقله إلى المستشفى، وفي لجنة 32 بالشرقية انخفض ضغط الدم لدى أحد المواطنين وتم تقديم الإسعافات الأولية له دون الحاجة للنقل للمستشفى.

وأكد قاسم أن الوزارة، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، نفذت حزمة من الإجراءات اللوجستية لضمان سير الانتخابات دون معوقات، شملت سيارات إسعاف، ومصادر إنارة بديلة، وخدمات نظافة، ورفع كفاءة مقار اللجان، وإزالة الإشغالات، وتوفير مظلات وكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أن اليوم شهد زيادة في نسب المشاركة مقارنة بالأمس، مع بروز واضح لدور المرأة من الشابات وكبار السن، بالإضافة إلى مشاركة لافتة للشباب.

وأضاف أن معدلات الإقبال تفاوتت بين المحافظات، مشيرًا إلى أن الشرقية تُعد من أكبر المحافظات من حيث الكتلة التصويتية، بينما شهدت بعض أحياء القاهرة والقليوبية، إلى جانب كفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد، ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الناخبين خلال فترات مختلفة من اليوم.

وكان تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، انطلق يوم الاثنين واستمر لمدة يومين، على أن ينتهي مساء اليوم الثلاثاء، للاختيار من بين المرشحين المتنافسين في 13 محافظة.