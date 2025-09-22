إقالة الجنرال الروسي ألكسندر لابين الذي قاد القوات في أوكرانيا

أقالت موسكو الكولونيل جنرال ألكسندر لابين، أحد كبار القادة في الأشهر الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، من الخدمة العسكرية، حسبما ذكرت قناة "ار بي سي" الإخبارية الروسية اليوم الأحد، نقلا عن مصدر مطلع.

وذكرت وكالة أنباء "تتار إنفورم" بشكل منفصل، دون الإشارة إلى مصدر، أن لابين من المتوقع أن يصبح مساعدا لرستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان. وفي منصبه الجديد، سيكون لابين مسؤولا عن القضايا المتعلقة بحرب أوكرانيا والدفاع وشؤون المحاربين القدامى.

وكان لابين، الذي ينحدر من كازان في تتارستان، يقود المجموعة المركزية للقوات في الجيش الروسي في أوكرانيا حتى أكتوبر 2022. وتم استبداله بعد عدة انتكاسات في ساحة المعركة وانتقادات حادة، بما في ذلك من الزعيم الشيشاني رمضان قديروف. وبعد ذلك بفترة وجيزة، تم تعيينه رئيساً لأركان القوات البرية الروسية.

وفي الآونة الأخيرة، قاد لابين جزءا من الجيش كرئيس للمنطقة العسكرية في لينينجراد. وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، قاد أيضا القوات الروسية في سوريا لفترة من الوقت.