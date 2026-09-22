جامعة القاهرة الأهلية تدشن أسرة «طلاب من أجل مصر» لإعداد جيل واعٍ قادر على القيادة

دشّنت جامعة القاهرة الأهلية أسرة «طلاب من أجل مصر»، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وإشراف الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي والمنسق العام لأسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة القاهرة الأهلية، وذلك بمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

يأتي تدشين الأسرة في إطار توجه الجامعة نحو بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة، وتعزيز وعيه بقضايا وطنه، وتأهيله ليكون شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية، من خلال منظومة تستند إلى المعرفة والتدريب والممارسة، وتمنح الطلاب مساحة حقيقية لتطوير قدراتهم القيادية والفكرية والمجتمعية.

وتستند أسرة «طلاب من أجل مصر» إلى تجربة ممتدة بجامعة القاهرة، تستهدف إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين، ورفع مستوى الوعي لديهم، ودفعهم نحو المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دعم طلاب السنوات النهائية والخريجين في مجال ريادة الأعمال، وتنمية مهاراتهم، وفتح قنوات للتواصل وتبادل الخبرات بين شباب الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن تدشين أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة القاهرة الأهلية يمثل امتدادًا لرؤية الجامعة في الاستثمار في الشباب، وبناء وعيهم، وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة الإيجابية في المجتمع، مشيرًا إلى أن تجربة الأسرة بجامعة القاهرة أثبتت قدرتها على تقديم نموذج منظم لإعداد الطلاب وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة، وقد وصف سيادته الأسره بأنها تمثل نواة مهمة لإعداد الطلاب لتحمل المسئولية والقيام بأدوار فاعلة مستقبلاً.

وأوضح أن الجامعة حريصة على أن تتكامل التجربة الأكاديمية مع بناء شخصية الطالب، بحيث لا يقتصر دور الجامعة على تقديم المعرفة، وإنما يمتد إلى تكوين إنسان واعٍ، يمتلك أدوات التفكير والحوار والقيادة والمبادرة، وقادر على توظيف علمه ومهاراته في خدمة وطنه.

من جانبه، أكد الدكتور محمد العطار أن الجامعة تستهدف من خلال أسرة «طلاب من أجل مصر» توفير إطار مؤسسي يتيح للطلاب التعلم بالممارسة، واكتساب مهارات القيادة والعمل الجماعي والتواصل وإدارة المبادرات، بما يعزز قدرتهم على تحويل الأفكار إلى مشروعات وممارسات ذات أثر.

وأشار إلى أهمية توسيع آفاق الطلاب وربطهم بالتجارب والخبرات المختلفة، بما يساعدهم على فهم المتغيرات المحيطة بهم والاستعداد بصورة أفضل لمتطلبات المستقبل وسوق العمل.

وأكدت الدكتورة جيهان المنياوي أن تدشين أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة القاهرة الأهلية يمثل بداية لمسار متكامل لإعداد وتأهيل الطلاب، يقوم على بناء الوعي، وتنمية القدرات، وتعزيز روح المبادرة والمسئولية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للفهم الواعي للقضايا المجتمعية والمشاركة في المجاملات التي ترتبط بمستقبلهم ومستقبل وطنهم.

وأوضحت أن تجربة الأسرة لا تقوم على الفعاليات بمعناها التقليدي، وإنما تستهدف إعداد طالب يمتلك وعيًا وقدرة على الحوار والتفكير والمبادرة والقيادة، وقادرًا على المنافسة في المستقبل والمساهمة في تحقيق التنمية، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لأسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة القاهرة والجامعات المصرية.

ويعكس تدشين الأسرة بجامعة القاهرة الأهلية توجهًا نحو تأسيس جيل من الطلاب يجمع بين التميز الأكاديمي والوعي والمسئولية والقدرة على القيادة وصناعة المبادرة، بما ينسجم مع رسالة الجامعة في إعداد خريج يمتلك العلم والمهارة والقدرة على المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.