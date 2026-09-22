تونس توقع اتفاقيتي ضمان تمويل بقيمة 241 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتنمية

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أمضت تونس، اليوم الثلاثاء، اتفاقيتي ضمان مع البنك الأفريقي للتنمية لتمويل مشروعين في قطاعي المياه والبيئة بقيمة تفوق 220 مليون يورو، بحسب ما أفادت به وزارة الاقتصاد التونسية.

ويخص التمويل الأول تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة تونس الكبرى التي تضم العاصمة وثلاث ولايات متاخمة لها، بقيمة 111.5 مليون يورو (حوالي 131 مليون دولار أمريكي).

ويسعى المشروع إلى الاستجابة للطلب على المياه بالمنطقة، في ظل الانقطاعات المتكررة بشبكة التوزيع التابعة للشركة الحكومية إما بسبب أعطاب أو تقادم القنوات والتجهيزات.

وسيخصص التمويل الثاني البالغ قيمته 110 مليون دولار للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتحديث وحدات انتاج المجمع الكيميائي التونسي.