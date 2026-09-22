 22 سبتمبر 2026.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 10:33 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟

النتـائـج تصويت

22 سبتمبر 2026.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم

محمد فوزي
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 10:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 10:17 ص

استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.

وجاءت الأسعار للكيلو على النحو التالي:٠

استقرت أسعار السمك البلطي، لتتراوح بين 71 إلى 75 جنيهًا.
واستقر سعر السمك البياض الأملس ليترواح بين 150 و250 جنيهًا.
واستقرت أسعار الثعابين لتتراوح بين 100 و600 جنيه.
اما أسعار المكرونة السويسى فتراوحت بين 120 إلى 220 جنيهًا.
واستقر سعر البوري ليتراوح بين 150 إلى 190 جنيهًا.
واستقرت أسعار السبيط والكاليماري لتتراوح بين 250 و450 جنيهًا.
واستقرت أسعار الكابوريا لتتراوح بين 50 و 220 جنيهًا.
واستقر سعر الجمبري الصغير ليترواح بين 200 و400 جنيه.
وثبتت أسعار الماكريل ليتراوح بين 150 و250 جنيهًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك