يرى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه ليس طرفا في أزمة مباراة الجونة والأهلي، مشيرًا إلى أنه يؤكد ويطمئن جماهير القلعة البيضاء، بشأن عدم إلحاق الضرر إلى فريقه بشأن موعد مباراة القمة المؤجلة.

ولا يزال الأهلي يتمسك بموقفه الرافض خوض مباراة الجونة في الجولة الخامسة للدوري، المقرر لها الأربعاء المقبل في الجونة، بسبب تأجيل مبارة القمة التي كان مقررًا لها السبت الماضي.

وأكد مرتضى، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "الزمالك ليس طرفا في الأزمة، كنت طرفًا حين طُلب مني لعب مباراة المقاولون، فوافقت احتراما للأمن والدولة ونجحت في تحقيق الفوز".

وأضاف: "ما يهمني أن الضرر لا يلحق بي، أطمئن جماهير الزمالك بأنني لن أتضرر، وبدون تفاصيل، أحافظ على حقوق النادي الذي أمثله، وإذا علمت أن وجودي سيضر النادي سأرحل".

وأكمل: "ليس لدي دخل بتلك الأزمة، حيث تنحصر بين الأهلي والجونة واتحاد الكرة والأمن ووزير الرياضة، ولا مشكلة لدي في زيارة الوزير أشرف صبحي لمحمود الخطيب رئيس الأهلي بمنزله".

وتابع: "أريد الفوز على الأهلي في الملعب وليس بـ(التحفيل) وسأكون سعيدًا، ليس من مصلحتي أن ينسحب الأهلي من الدوري".

وأوضح: "سنقيم معسكرا خارجيًا خلال فترة توقف الدوري، ونفاضل بين السعودية والإمارات، وسيشهد مباريات ودية استعدادًا لاستئناف المسابقة".

وانتقل للحديث عن مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال قائلا: "أعتذر لجماهير الزمالك، الأمن رفض زيادة عدد المشجعين، سيقتصر الحضور على 5000 فقط من أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "لكني أعدهم بأشياء كثيرة ستسعدهم بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، ونتمنى بلوغ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الفريق السنغالي يوم الخميس".

ويحتل الزمالك وصافة الدوري المماتز حاليا بـ10 نقاط من 4 مباريات بعد فوزه على المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت السبت بدلا من لقاء القمة، فيما يأتي الأهلي ثالثًا بـ9 نقاط من 3 مباريات.

يُذكر أن هناك اتجاه لدى اتحاد الكرة بشان تجميد الدوري وتأجيله بالكامل إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا الأوليمبية بنوفمبر، بعد تفويض مجلس إدارة الأهلي لوزير الشباب الرياضة بالاتفاق مع الاتحاد لإنهاء الأزمة.