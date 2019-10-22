 جونسون يهدد بسحب اتفاق «بريكست» والدعوة لإجراء انتخابات عامة جديدة - بوابة الشروق
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جونسون يهدد بسحب اتفاق «بريكست» والدعوة لإجراء انتخابات عامة جديدة

رئيس الوزراء البريطاني-بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني-بوريس جونسون
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 4:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 4:59 م

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، اليوم الثلاثاء بسحب اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الدعوة إلى انتخابات مبكرة ، في حالة رفض البرلمان "تمرير" الجدول الزمني للحكومة بشأن الخروج.

وقال جونسون - حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية " إنه لن يسمح بأي حال بالمزيد بهذا الشأن ، مشيرا إلى أنه في حالة رفض البرلمان تنفيذ "بريكست " والتأجيل إلى يناير المقبل ، سيتم سحب مشروع القانون والتوجه إلى إجراء الانتخابات العامة.

واستبعد إمكانية إعادة (بروكسل ) التفاوض بشأن اتفاق خروج جديد.

يشار إلى أنه لا يمكن للحكومة البريطانية الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة بشكل فردي ، حيث يتعين عليها الحصول على دعم ثلثي أعضاء " مجلس العموم " البرلمان.


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