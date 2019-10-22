جونسون يهدد بسحب اتفاق «بريكست» والدعوة لإجراء انتخابات عامة جديدة

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، اليوم الثلاثاء بسحب اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الدعوة إلى انتخابات مبكرة ، في حالة رفض البرلمان "تمرير" الجدول الزمني للحكومة بشأن الخروج.

وقال جونسون - حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية " إنه لن يسمح بأي حال بالمزيد بهذا الشأن ، مشيرا إلى أنه في حالة رفض البرلمان تنفيذ "بريكست " والتأجيل إلى يناير المقبل ، سيتم سحب مشروع القانون والتوجه إلى إجراء الانتخابات العامة.

واستبعد إمكانية إعادة (بروكسل ) التفاوض بشأن اتفاق خروج جديد.

يشار إلى أنه لا يمكن للحكومة البريطانية الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة بشكل فردي ، حيث يتعين عليها الحصول على دعم ثلثي أعضاء " مجلس العموم " البرلمان.