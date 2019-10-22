موراي يتصدر قائمة بريطانيا في كأس ديفيز للتنس

بعد يوم من تتويجه بأول ألقابه في ملاعب التنس منذ عامين، تصدر أندي موراي قائمة الفريق البريطاني المشارك في النسخة المقبلة ببطولة كأس ديفيز، حسبما أعلن قائد الفريق، ليون سميث، الإثنين.

وستتكون قائمة بريطانيا، الفائزة بنسخة 2015، من دانييل إيفانز، المصنف الـ43 عاما، وجيمي موراي، المصنف الـ18 عالميا في الزوجي، ونيل سكوبسكي، المصنف الـ28 في الزوجي، ليتبقى مقعد وحيد بين كيلي إدموند (المصنف الـ75 عالميا)، وكاميرون نوري (المصنف الـ58 عالميا).

ويأتي انضمام موراي لقائمة بريطانيا بعد تعافيه تماما من آثار العملية الجراحية التي أجراها اللاعب في الفخذ الأيمن بداية العام الجاري، وحصد أول ألقابه الأحد بعد غياب عامين ببطولة أوروبا المفتوحة على حساب السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

ويتواجد الفريق البريطاني ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كازاخستان وهولندا، في البطولة التي ستحتضنها العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 18 وحتى 24 نوفمبر المقبل.

وتنص لوائح البطولة على تأهل أوائل المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل فريقين في المركز الثاني، إلى دور الثمانية.