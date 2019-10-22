حزب الله اللبناني ينفي علاقته بمظاهرة للدراجات النارية وسط بيروت

نفى حزب الله اللبناني في بيان له مساء الاثنين علاقته بمظاهرة للدراجات النارية تحمل أعلاماً ل"حزب الله" و"حركة أمل" نزلت إلى وسط بيروت.

وقال البيان: "يهم العلاقات الإعلامية في حزب الله أن توضح أن حزب الله ليس له علاقة بتاتاً بمظاهرة الدراجات النارية التي نزلت مساء أمس إلى وسط بيروت".

وكانت مسيرة للدراجات النارية تحمل أعلاماً ل"حزب الله " و" حركة أمل" قد جابت مساء اليوم عددا من شوارع بيروت وحاولت الدخول إلى وسط العاصمة الذي يشهد احتجاجات مطلبية وقام الجيش اللبناني بمنعهم من الاقتراب من المعتصمين.

ورغم الاجراءات الاقتصادية التي اعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري، أعلن المعتصمون في كافة الساحات في مختلف المناطق اللبنانية استمرارهم في الاعتصامات والمظاهرات حتى تحقيق المطالب، ودعوا إلى الإضراب العام اليوم الثلاثاء.

كما أرتفع عدد المحتجين في الساحات مساء اليوم الاثنين.