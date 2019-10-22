أسوان يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب إنبي

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حقق فريق أسوان أول فوز له بالدوري هذا الموسم بعدما نجح في التغلب على إنبي بهدف نظيف، في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب أسوان.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق عبدالرحمن خالد في الدقيقة 31، وخطف به أسوان الثلاث نقاط الأولى له هذا الموسم.

ورفع أسوان رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الـ14، بينما بقى إنبي في المركز الأخير بالدوري وبرصيده نقطة وحيدة.

وبهذه الخسارة تذوق حلمي طولان المدير الفني الجديد لإنبي أول هزيمة له مع الفريق البترولي، الذي تولى مهمته قبل أيام قليلة خلفا لعلي ماهر.

جدير بالذكر أن هذا هو الفوز الأول لأسوان على إنبي بتاريخ مواجهات الفريقين.