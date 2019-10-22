

رحب مستثمرو السياحة بقرار السلطات البريطانية، الخاص برفع القيود على الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار شرم الشيخ وهو مؤشر جيد لزيادة التدفقات السياحية الإنجليزية إلى مصر خلال الفترة القادمة قبل أيام قليلة من إنطلاق فعاليات بورصة لندن السياحية التى ستقام فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم.

وأٔبلغت الحكومة البريطانية، شركات الطيران اليوم، بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ.

وأكد الخبير السياحى مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية ترحيب الوسط السياحى المصرى بقرار السلطات البريطانية برفع القيود على الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار شرم الشيخ وهو ما يبشر بإلغاء قرار حظر السفر الإنجليزى إلى شرم الشيخ نهائيا خاصة بعد التصريحات الإيجابية التى صدرت عن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد بشأن تطوير العلاقات المصرية البريطانية فى كافة المجالات خاصة فى المجال الاقتصادى وذلك فى لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش قمة الدول السبع الكبار التى عقدت بباريس مؤخرا.

وأضاف حنين أن شرم الشيخ استقبلت العديد من اللجان الموفدة من الدول الأجنبية المصدرة للسياحة، وخاصة بريطانيا وروسيا لرصد الأوضاع الأمنية والإجراءات المعمول بها لتأمين الزوارالأجانب.

وأشادت اللجان بما رصدته من إيجابيات وتطورات كبيرة حدثت فى المطارات والمنافذ المصرية لتأمين السائحين.

وقال رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية إننا حريصين على التواصل مع صانعى القرارات فى تلك البلدان التى ما زالت تفرض حظر السفر إلى شرم الشيخ فى محاولة لإلغاء هذه القرارات واستئناف الحركة مجددا إلى المدينة.

ولفت إلى أننا كنا متفائلين بعد تغيير الحكومة البريطانية بوجود مؤشرات إيجابية كبيرة تشير إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تغيرات جذرية فيما يخص قرارات حظر السفر إلى شرم الشيخ التى تفرضها الحكومة البريطانية على مواطنيها.

وأكد حنين أهمية السياحة البريطانية بالنسبة لمصر حيث يعتبر من السوق البريطانى من أهم الاسواق الرئيسية فى تصدير السائحين لمصرخلال السنوات الأخيرة؛ إلا أن الحركة الوافدة منه شهدت انخفاضا كبيرا منذ حدوث سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء نهاية أكتوبر 2015.

كان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد والذى تولى المهمة عقب استقالة تيريزا ماى رئيسة الوزراء السابقة، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا وتفعيل أطر التعاون المشترك فى مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية.

وأعرب رئيس الوزراء البريطانى عن تقديره للمشاركة المصرية الفعالة فى اجتماعات قمة مجموعة السبع فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقى لهذا العام، مؤكدا عزم حكومته الارتقاء بمختلف اوجه العلاقات الثنائية مع مصر لاسيما المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مشيدا بما تحقق فى مصر على المستوى الاقتصادى من تطورات ايجابية ملموسة.

ومن جانبه قال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة، إن خبراء ومستثمرو السياحة كانوا يترقبون سرعة استئناف حركة السياحة البريطانية الوافدة الى شرم الشيخ خاصة بعد اللقاء المشترك بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء بريطانيا على هامش قمة الدول السبعة الكباربباريس، مشيدا بتصريحات رئيس الوزراء البريطانى خلال اللقاء وتأكيده على الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر خاصة فى المجالين الاقتصادى والتنموى لاسيما وأن بريطانيا تعتبر أكبر مستثمر أجنبى فى مصر وكذلك إشادته بالإنجازات التى حققتها مصر فى مجالات التنيمة الاقتصادية والاجتماعية وإقامة المشروعات القومية وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة مدى الثقة التى تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية لدى السائح البريطانى سواء ما يتعلق بجودة الخدمات السياحية المقدمة أو بمستويات الأمن التى بات يشعر بها السائح الأجنبى فى مصر إضافة إلى تنوع أنماط السياحة التى تتميز بها مصر دون غيرها من الوجهات الأخرى مثل السياحة الأثرية والدينية والعلاجية والثقافية والترفيهية وغيرها.

وفي تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، الذي حققت فيه مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، كانت مصر الأفضل اداء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة.

وفي بيان أصدرته السفارة البريطانية في القاهرة اليوم صرح وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أندرو موريسون:"لقد كانت المملكة المتحدة واضحة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني بذلك. يسعدني اليوم أن نعلن عن رفع القيود الحالية. سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل".

وقال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".



