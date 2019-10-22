صحيفة ألمانية: الاقتصاد هو أبلغ لغة يمكن أن تتحدث بها أوروبا مع أردوغان

رأت صحيفة "راين تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن (الرئيس التركي رجب) طيب "أردوغان بصدد إنتاج موجة جديدة من اللاجئين".

وتساءلت الصحيفة: "إلى أين سيذهب الأكراد والسوريون المنشقون على (الرئيس السوري بشار) الأسد، والذين كانوا حتى الآن يحتمون في المناطق التي كان يسيطر عليها الأكراد؟"

وتوقعت الصحيفة أن "الكثير من هؤلاء سيسلكون الطريق الخطير إلى أوروبا" وقالت: "باختصار: أردوغان لا يحل مشاكل الأوروبيين، إنه سبب بعضها".

وشددت الصحيفة على ضرورة أن "تستجمع أوروبا قواها وأن تجعل أردوغان يلزم حدوده" وقالت: "إن أوضح لغة يمكن أن يستخدمها الاتحاد الأوروبي في حواره مع أردوغان هي الاقتصاد"، وتوقعت أن "يهدد توقف العلاقات الاقتصادية مع تركيا سلطة أردوغان".

يشار إلى أن تركيا تسعى لاقامة منطقة امنة داخل الاراضي السورية من خلال عملية نبع السلام التي اطلقتها في التاسع من الشهر الجاري.

ووصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس العملية بانها تتعارض مع القانون الدولي.

من جانبها ،طالبت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور بإنشاء منطقة آمنة مراقبة دوليا في سورية على الحدود مع تركيا.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أدت العملية العسكرية التركية في نزوح قرابة 300 الف شخص و 71 مدنيا من بينهم 21 طفلا.

وأضاف أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل 177 من عناصر قوات سورية الديمقراطية (قسد) إلى جانب مقتل 161 من المسلحين الموالين لتركيا.