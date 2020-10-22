مساعدات فرنسية إلى تونس لمكافحة كورونا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، "تضامن بلاده" مع تونس "من أجل مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كاشفاً عن مساعدات طبية خلال زيارته التي تعد السابعة إلى البلاد.



ووقع لودريان مع نظيره التونسي عثمان الجارندي "اتفاق قسط أول" بقيمة 100 مليون يورو من دعم مالي يمتد على ثلاث سنوات كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلنه في يونيو الماضي.



كما أعلن لودريان ارسال ما يقارب 500 ألف يورو في شكل معدات وكمامات ومواد تساعد في انجاز التحاليل الطبية لكشف فيروس كورونا و19 جهاز تنفس لعلاج المرضى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



وتونس التي تمكنت من تطويق الوباء في موجته الأولى، أصبحت خلال الأيام الماضية تسجل معدل وفيات فاق عشرين وفاة يوميا كما بدأت تظهر مخاوف حيال الاكتظاظ الذي تشهده المستشفيات.



وفرضت السلطات حظر تجول ليليا في البلاد منذ أسبوعين، ومدد لأسبوعين اضافيين اعتبارا من الخميس.



وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في عدة تصريحات اعلامية أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالعودة الى حجر صحي شامل.



ووعد الرئيس الفرنسي بتمويل قدره 350 ملايين يورو خلال زيارة نظيره التونسي قيس سعيّد الى باريس في 22 يونيو الماضي.



ويخصص القرض الذي يمتد على ثلاث سنوات اعتبارا من 2020، للقيام باصلاحات اقتصادية في مجال حوكمة المؤسسات العمومية والضمان الاجتماعي والنقل، حسب مصادر فرنسية.



كما تم التوقيع بالاضافة الى هذه التمويلات، على اتفاق قرض اضافي ب38 ملايين يورو لانشاء محطات معالجة المياه في منطقة بجاوة(غرب).



وقال لودريان اثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي إن "الهدف هو دعم الاقتصاد الحكومي التونسي".