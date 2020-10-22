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البيت الأبيض يعلن سلبية اختبار كورونا الخاص بترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 10:28 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 10:28 م

قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كورونا الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاءت سلبية، وذلك قبيل مناظرة رئاسية مقررة في وقت لاحق اليوم.

وأضاف ميدوز أنه جرى إجراء فحص للكشف عن كورونا لترامب على متن طائرة الرئاسة "إير فورس 1"، أثناء رحلة إلى ناشفيل، بولاية تينيسي.

وأكد ميدوز للصحفيين المرافقين لترامب على متن الطائرة: "نتيجته سلبية".

ومن المقرر، أن تعقد المناظرة الرئاسية الثانية بين الجمهوري ترامب، وجو بايدن، منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، الساعة التاسعة وحتى العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي مساء الخميس.

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