ماكرون يعتزم التباحث مع بايدن عبر الهاتف اليوم

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قلص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفترة المخصصة لمؤتمر صحفي عقب قمة لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة، قائلا إنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، لم يقدم ماكرون تفاصيل عن الموضوعات التي سيتم بحثها.

كانت صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن الزعيمين سيؤكدان قيام نائبة بايدن كامالا هاريس بزيارة إلى باريس في نوفمبر المقبل.

وقال ماكرون إن الاستقلال القضائي قضية رئيسية فيما يتعلق بالنزاع الحالي لبولندا مع الاتحاد الأوروبي، قائلا إن وارسو تعهدت بمعالجة الشكوك الأوروبية.