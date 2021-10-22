بهاء جاهين: مرحلة الطفولة أثرت في كتابتي لـ«المٌلك والمالك»

اعتبر الكاتب والشاعر بهاء جاهين، أن الشخصيات هي من تفرض نفسها عليه، مشيرا إلى أن «ظل الواحة» أحد أجزاء كتابه «المٌلك والمالك» الصادر عن دار الشروق، وأنه يتطرق إلى ديوان شعر كتبه البطل بعينه متأملا في الفراغ، لأنه كان يرى مابعد السقف الذي يظله، وأنه كان يظن أنه يرى المنتهى والمآل.

وأضاف جاهين، في حديثه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال استضافته ببرنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن الجزء الخاص بظل الواحة في الكتاب، عبارة عن 7 قصائد لها طابع صوفي، موضحا أنه شغوف بالكتابة أكثر من نشر الأعمال بانتظام.

وأضاف جاهين: «رصيدي في كتابة الأغاني تجاوز الـ 100 أغنية، وأن مرحلة الطفولة أثرت في ولازلت أنظر لها بشكل خاص حتى الآن، وتأثرت بها في (الملك والمالك)».

يذكر أن بهاء جاهين، هو شاعر مصري، ولد في مدينة القاهرة في عام 1956، تميز في نظم الأشعار بالعامية المصرية، بدأ حياته العملية بعد تخرجه في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ثم تحصل على ماجستير في الأدب الإنجليزي والأدب المقارن من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد سافر إلى الولايات المتحدة لتكملة البحث قبل الحصول على الماجستير.

وأصدر عددا من الدواوين منها: الرقص في زحمة المرور 1986، القميص المسكون 1990، ايام 1996 عن هيئة قصور الثقافة، ثم مكاشفات شخصية عن نفس الهيئة عام 2000. ويعمل بهاء رئيسا للصفحة الثقافية ليوم الثلاثاء في جريدة الاهرام، وهو خريج كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية.