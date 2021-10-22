العراق: القبض على 10 إرهابيين وضبط أسلحة مختلفة خلال أسبوع بالبلاد

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم (الجمعة) عن أن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت خلال الأسبوع الماضي من إلقاء القبض على 10 مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأفادت الخلية الأمنية ـ في بيان أوردته القناة (العراقية) الإخبارية اليوم ـ بأن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها في وزارة الداخلية تمكنوا أيضا خلال الأسبوع الماضي من ضبط عبوتين ناسفتين وعدد 66 قطعة سلاح وضبط 193 كدس عتاد وإبطال مفعول 38 عبوة ناسفة خلال العمليات الأمنية التي تشنها في مناطق متفرقة من البلاد".

وأشارت إلى أنه من ضمن الجهود الأمنية المستمرة في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على 7 متهمين بجريمة (الدكة العشائرية) خلال عملية أمنية في البلاد.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية.