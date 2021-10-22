عدلي توما عن اتفاقية جيمناي إفريقيا والجونة: الشراكة ستلعب دورًا كبيرًا في تطوير السينما المرحلة القادمة

أكد عدلي توما المؤسس لمسار "السينماتك" في مصر والعالم، على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، أن بدايات عام 2022 ستشهد باكورة أعمال مشاريع مسار السينماتك في الإنتاج السينمائي المصري بالتعاون مع عدد من المخرجين والمنتجين وكبار النجوم الفنانين.

وأوضح توما على هامش توقيع إتفاقية شراكة بين جيمناي إفريقيا والجونة كمبس وفي إطار فعاليات مهرجان الجونة، أن الاتفاقية سيبدأ تنفيذ بنودها خلال أسابيع بالترتيب لعقد مؤتمر دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة لبحث وسائل تنفيذ مشاريع ريادة الأعمال والسينماتك باعتبار أن جيمناي إفريقيا مالكة لحقوق الملكية الفكرية لـ"مسار السينماتك".

وأوضح أنه منذ بدء الفكرة بدورة العام الماضي للمهرجان ونحن نخطو بشكل متسارع للتوفيق وخلق فرص التعاون والشراكة مع أهل الصناعة، وريادة الأعمال، والشباب الذي يملك أفكارًا خلاقة وابتكارية التي تدعم وتعزز صناعة السينما، وأن هذه الشراكة مع الجونة كمبس بما تملكه من إمكانات علمية وبحثية كبيرة ستلعب دورًا كبيرًا في تطوير السينما المرحلة القادمة ومن شأنها العمل على النهوض برواد الأعمال في مجال صناعة السينما والترفيه، وإدخال التكنولوجيا والأفكار الإبداعية الجديدة، بفتح قنوات الاتصال بين صناعة الأفلام.

الاتفاقية التي يمكن اعتبارها عصرًا جديدًا في تكنولوجيا الأفلام تم توقيعها بحضور كل من: انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، وكارولين كامل مدير الجونة كمبس، والمهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي لجيمناي إفريقيا وأقيم إثر التوقيع حفل كوكتيل حضرته الفنانة يسرا والإعلامية رايا ابا راشد والمنتج محمد العدل وعدد من الفنانين.

وكانت جيمناي إفريقيا قد أعلنت منذ يومين في الدورة الحالية لمهرجان الجونة عن نتائج مسابقاتها تحت إطار "مسار السينماتك"، وهو يعد أول مسار في العالم يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، للارتقاء بصناعة الأفلام، عن طريق ريادة الأعمال.

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانة أمينة خليل، والفنانة والمنتجة صبا مبارك، والمنتجة شاهيناز العقاد، والمخرج رامي رزق الله، وبالإضافة إلى المهندس عدلي توما، وشارك في المسابقة 12 شركة ريادة أعمال ناشئة محلية وإقليمية، وقيَّمت اللجنة المشاريع عن طريق تطبيق تكنولوجي وتم إعلان فوز ثلاثة مشاريع بالجوائز وهي ثلاث منح أونلاين للحصول على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أجورا الأمريكية.