لوبان تدعم بولندا في نزاعها على السيادة مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان عن دعمها لبولندا اليوم الجمعة، وسط نزاع بين وارسو وبروكسل حول سيادة القانون والسيادة الوطنية.

ووعدت لوبان بدعم بولندا خلال محادثة مع رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكى عقدت على هامش قمة الاتحاد الأوروبى في بروكسل .

وكانت المحكمة الدستورية البولندية قد قضت فى وقت سابق من هذا الشهر بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي لا تتفق مع دستور البلاد .

وبالنسبة للمفوضية الأوروبية، فإن موقف بولندا إشكالي للغاية لأنه سيسمح لوارسو بانتقاء واختيار الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.

يشار إلى أن وارسو وبروكسل على خلاف منذ فترة طويلة حول الاصلاحات القضائية في بولندا، والتي يقول منتقدوها إنها تهدف إلى إخضاع القضاء.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إنها ستحجب أموال التحفيز عن الأوبئة في بولندا، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إلى أن تتراجع وارسو عن بعض الإصلاحات. وقد وصف مورافيتسكي هذا مرارا وتكرارا بأنه ابتزاز.