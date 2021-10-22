المفوض الأوروبي لسياسات الجوار يبحث في القاهرة الهجرة غير الشرعية

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الخميس أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسيات الجوار والتوسع قادما من بروكسل في زيارة لمصر تستغرق خمسة أيام، يشارك خلالها في أسبوع القاهرة للمياه الذي يبدأ الأحد القادم.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت في استقبال فارهيلي بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة بأنه سيلتقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لاستعراض ملف علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في مجالات مواجهة الهجرة غير الشرعية وملفات البيئة وتغير المناخ.

يذكر أن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه ستبدأ الأحد القادم وحتى 28 أكتوبر الحالي ويشارك في الجلسة العامة رفيعة المستوى نخبة من الوزراء من دول العالم، وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية، والقادة والخبراء.

وتعد هذه الجلسة رفيعة المستوى من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في آذار/ مارس عام 2023؛ حيث وضعت مصر أسبوع القاهرة للمياه في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في تشرين أول/ أكتوبر 2022 على مسار عقد المياه الأممي، وخصصت يوما كاملا لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب، وذلك بشأن شتى جوانب "عقد المياه 2018– 2028" ومتطلبات التعاون الدولي في هذا الصدد، وتقديم مدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في آذار/ مارس 2023.